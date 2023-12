Lula se reuniu com Dino e Gonet um dia após aprovação na CCJ do Senado Encontro com novos ministro do STF e procurador-geral da República aconteceu no Palácio do Planalto na tarde desta quinta--feira (14)

Home

Último Segundo

Política

Lula se reuniu com Dino e Gonet um dia após aprovação na CCJ do Senado