Reprodução: Redes Sociais Ana Paula Lobato e Flávio Dino

Com a indicação de Flávio Dino para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) , Ana Paula Lobato (PSB-MA) herdará oito anos de mandato como senadora. Isso porque o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública foi eleito senador pelo Maranhão antes de ser escolhido pelo presidente Lula para assumir a pasta. Ele tem a parlamentar como suplente.

Lobato já está no cargo desde fevereiro deste ano, quando Dino assumiu o ministério da Justiça. Ela tem 39 anos, natural de Pinheiro (MA) e é casada com o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), com quem tem dois filhos.

Com mandato discreto até aqui, a senadora já atuou nas relatorias de projetos econômicos, sociais e nas áreas previdenciárias. Nas últimas votações em maior evidência, como o Arcabouço Fiscal e Reforma Tributária, ela votou a favor. No Marco Temporal, ela votou contra. Na PEC limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal ela esteve ausente.

Na política desde 2011, Ana Paula busca por vitórias, mas coleciona derrotas. Ela já se candidatou a deputada estadual e perdeu. Em 2016, ela tentou ser a vice-prefeita de Pinheiro, mas perdeu, conseguindo o cargo somente em 2020.

Lobato assumiu a prefeitura da cidade durante a pandemia, quando o prefeito, Luciano Genésio, foi afastado por lavagem de capitais e organização criminosa.

O principal foco da senadora é a área da saúde. Na pandemia, a cidade de Pinheiro foi uma das primeiras a vacinar crianças contra a Covid-19. Ela também se interessa por temas de combate a violência doméstica, meio ambiente e segurança pública, por influência de Flávio Dino.

O escolhido de Lula para assumir a vaga no STF, Flávio Dino, será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, no dia 13 de dezembro . Ele já tem o aval positivo do relator, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), mas precisa conquistar votos de mais parlamentares para ser aprovado na semana que vem.