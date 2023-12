Reprodução/montagem IG - 05.12.2023 Lula e Javier Milei

O presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) optou por enviar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para representar o Brasil na posse de Javier Milei, presidente eleito na Argentina . A cerimônia ocorrerá no próximo domingo, dia 10 de dezembro.

Após a eleição, Milei pediu que a provável futura ministra das Relações Exteriores argentina, Diana Mondino, viajasse ao Brasil para entregar o convite a Lula . Ela esteve em Brasília dia 26 de novembro e se encontrou com Mauro Vieira.

Em carta do argentino para Lula, ele falou sobre “construção de laços” entre os países.

Durante a campanha, o ultraliberal argentino chamou o presidente brasileiro de "comunista furioso" e chegou a acusá-lo de tentar intervir nas eleições argentinas para beneficiar o então adversário de centro/esquerda.

Lula torcia pela vitória de Sérgio Massa, que foi derrotado pelo ultraliberal. Neste ano, o petista se encontrou com o atual presidente da Argentina, Alberto Fernández, cinco vezes e duas vezes com Massa.

Após o pleito, Milei mudou o tom sobre Lula e afirmou que o mandatário brasileiro também "será bem-vindo" no dia da cerimônia. "Se Lula quiser vir à minha posse, será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil", disse o novo líder da Argentina dias antes de enviar o convite oficial.





Bolsonaro vai à Argentina

Além de Mauro Vieira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também já confirmou presença na posse de Milei .

"Nada muda", disse Bolsonaro à Folha de São Paulo. "Para mim, o Lula não existe. Ele faz a parte dele lá, eu faço a minha. Não vou brigar com ninguém. Agora, se o Lula for lá [na posse], vai ser vaiado. Ele tem que se mancar", acrescentou o ex-presidente.

Bolsonaro irá acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do assessor, Fábio Wajngarten, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.