Ricardo Stuckert / PR - 21.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante Cúpula Virtual Extraordinária do BRICS

A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo (10) na posse do novo mandatário argentino, Javier Milei, é pouco provável, segundo afirmaram fontes do Planalto.

Interlocutores do petista disseram temer que ele "se veja em uma situação em que receba xingamentos e vaias dos apoiadores de Milei e defendem por isso que o presidente espere uma outra oportunidade para se encontrar com o argentino, em um ambiente mais controlado", publicou nessa segunda-feira (4) o jornal Folha de São Paulo .

No entorno de Lula, é analisado o clima que pode marcar a cerimônia na Casa Rosada, sede do governo argentino, onde está confirmada a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), junto a governadores e deputados aliados.

Entretanto, no Ministério das Relações Exteriores considera-se que ainda existe a possibilidade de Lula ir a Buenos Aires, se o cerimonial de Milei garantir um encontro privado entre os líderes.

O ultraliberal Milei, de La Libertad Avanza (LLA), convidou Bolsonaro para ir à posse em 20 de novembro, um dia após sua vitória frente ao candidato governista e ministro de Economia, Sergio Massa.

A provável futura ministra das Relações Exteriores argentina, Diana Mondino, viajou a Brasília para entregar pessoalmente ao chanceler Mauro Vieira um convite assinado por Milei para Lula participar do evento no dia 10 de dezembro.