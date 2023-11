Valter Campanato/Agência Brasil - 18.10.2023 Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai à posse de Javier Milei na Argentina, que ocorrerá no dia 10 de dezembro, mesmo se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estiver presente.

Após fazer o convite a Bolsonaro, Milei afirmou que o mandatário brasileiro também "será bem-vindo" no dia da cerimônia .

"Se Lula quiser vir à minha posse, será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil", disse Milei, em entrevista ao canal argentino Todo Notícia. O ultraliberal venceu as eleições presidenciais argentinas com 55,69% dos votos, contra 44,30% de Sergio Massa.

"Nada muda", disse Bolsonaro à Folha de São Paulo. "Para mim, o Lula não existe. Ele faz a parte dele lá, eu faço a minha. Não vou brigar com ninguém."

"Agora, se o Lula for lá [na posse], vai ser vaiado. Ele tem que se mancar", continuou o ex-presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que entende o convite de Milei a Lula. "Faz parte do protocolo, ele precisa acalmar as coisas", afirma. "Mas será que o Lula vai? Ele gosta de lugares em que estão o [presidente venezuelano] Nicolás Maduro, o [presidente nicaraguense Daniel] Ortega", disse à Folha.

O presidente brasileiro ainda não se manifestou se irá ou não à posse do argentino. Quando Milei foi declarado o vencedor das eleições presidenciais no domingo (19), Lula desejou boa sorte ao governo, sem citar o nome do presidente eleito.