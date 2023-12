Arquivo/Agência Brasil Sala de aula com alunos

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) foi divulgado nesta terça-feira (5) e apontou que cerca de um quinto (19%) dos estudantes na faixa dos 15 anos brasileiros não se sentem seguros no caminho até a escola, resultado acima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é de 8%.



A OCDE é responsável pela avaliação e é conhecido como "clube dos ricos", por ser composta de países com alto PIB per capital.

Os dados revelam que 10% dos indivíduos não se sentem seguros dentro das salas de aula no Brasil, enquanto 13% expressam o mesmo sentimento em relação a outros ambientes escolares. Esses índices se aproximam mais da média da OCDE, que são, respectivamente, 7% e 10%.

A prova foi aplicada entre abril e maio do ano passado em 606 escolas brasileiras de 420 municípios, nas 27 unidades da Federação, com pouco mais de 14 mil participantes.

A avaliação constatou que o nível de aprendizado dos estudantes brasileiros permaneceu baixo e estável desde 2009. Segundo o Pisa, o aprendizado no Brasil está entre os 20 piores do mundo quando o assunto é Matemática e Ciências . Já em Leitura o país ficou entre os 30 piores do ranking de 81 países.