Reprodução/Youtube Presidente Lula se encontra com príncipe herdeiro da Arábia Saudita nesta terça (28)

Nesta terça-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Riade, capital da Arábia Saudita. No país, o petista se reúne ainda hoje com o príncipe herdeiro da nação, Mohammed bin Salman (MBS), às 12h15 do horário de Brasília.

Esta é a primeira parada do chefe do Executivo nesta viagem oficial, em que fará um giro por três países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos) e pela Alemanha.

Esta também é a primeira viagem internacional do mandatário desde a cirurgia do quadril que fez no final de setembro. O principal objetivo é participar da COP28, em Dubai, onde deverá chegar no dia 1º de dezembro, nos Emirados Árabes.

Lula havia cancelado um jantar que teria com o príncipe herdeiro quando esteve em Paris, na França, em junho deste ano. À época, o petista justificou a suspensão do encontro devido à agenda repleta de compromissos na Europa nos dias anteriores à data marcada.

O intuito da reunião desta terça é aproximar o governo brasileiro do saudita, que teve relação próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O país árabe chegou até mesmo a presentear a então primeira-dama Michelle Bolsonaro com joias avaliadas em R$ 5,1 milhões. Os itens, no entanto, foram apreendidos na mala de um assessor do Ministério de Minas e Energia por não terem sido declarados à Receita como item pessoal, tornando-os sujeitos ao pagamento de impostos.