Reprodução Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi encaminhado para um hospital no final da noite dessa segunda-feira (4) após sentir um mal-estar. Ele recebeu atendimento médico e retornou à Academia Policial, onde atualmente cumpre prisão preventiva.

A esposa de Naime publicou nas redes sociais que o marido vinha sofrendo com "fortes dores no peito", e que havia sido "diagnosticado com tromboflebite aguda na veia cefálica". A PMDF confirmou a hospitalização e destacou que o coronel já voltou à prisão após receber cuidados médicos.

Um novo pedido de habeas corpus em favor de Naime foi protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (1º). O processo está sob a responsabilidade do ministro Gilmar Mendes, mas ainda sem data definida para a análise do recurso. A defesa busca a revogação da prisão preventiva, pleiteando a substituição por medidas cautelares.

O coronel Naime enfrenta acusações da Procuradoria-Geral da República (PGR) por omissão na invasão à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro. Sua defesa, no entanto, argumenta contra as acusações, alegando que Naime estava de licença no dia da depredação e não tinha conhecimento sobre o planejamento dos eventos golpistas.

Os advogados alegam a existência de um "tratamento desigual" na prisão preventiva de Naime, destacando que ele está detido por mais de 300 dias, sendo o militar com o maior tempo de prisão e o único no complexo prisional da Papuda.