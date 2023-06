Reprodução Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

O coronel Jorge Eduardo Naime apresentou um atestado médico e não deve comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos. Seu depoimento estava marcado para esta segunda-feira (26). À CPI, Naime apresentará um atestado psiquiátrico de depressão.

Naime era comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e está preso desde fevereiro por suspeita de negligência na condução dos atos do dia 8 de janeiro.

Na sexta-feira (23), a defesa do ex-comandante já havia solicitado ao STF que ele fosse convocado como investigado, para ter o direito ao silêncio garantido. Além disso, pediu para que ele não fosse obrigado a comparecer ao depoimento e, caso resolvesse comparecer, pudesse estar acompanhado de seus advogados.