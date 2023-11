Ricardo Stuckert / PR - 21.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta segunda-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para sua última viagem internacional deste ano. O mandatário vai fazer um giro por três países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos) e pela Alemanha.

De acordo com a agenda oficial, o chefe do Executivo parte para Riade, capital da Arábia Saudita, da Base Aérea de Brasília, às 14h.

Esta será a primeira viagem internacional do petista desde a cirurgia do quadril que fez no final de setembro. O objetivo da viagem oficial é participar da COP28, em Dubai, onde deverá chegar no dia 1º de dezembro, nos Emirados Árabes.

Antes da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), além de Riade, o presidente ainda fará uma parada em Doha, no Catar. Ele também deve aproveitar a viagem para discutir a guerra entre Israel e o Hamas com os líderes de países próximos ao conflito.

Depois disso, ele segue para Dubai para participar dos compromissos do evento climático.



Na capital dos Emirados Árabes Unidos, Lula provavelmente se encontrará com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Na volta, Lula vai fazer uma parada em Berlim, na Alemanha, onde vai assinar cerca de 20 acordos bilaterais, sendo a maioria sobre meio ambiente e desigualdade. Na ocasião, ele vai cumprir agendas com o chanceler da Alemanha, Olaf Schols, entre os dias 3 e 4 de dezembro.