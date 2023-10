Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Lula segue se recuperando da cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou este sábado (30) estável em sua recuperação após cirurgia no quadril, informa o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está internado em Brasília.



Nesta sexta-feira (29), o presidente passou por cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também por blefaroplastia, procedimento para remover a pele enrugada das pálpebras.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva passou a tarde estável. Permanece internado em apartamento, e sob o cuidado das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra Ana Helena Germoglio e Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polesello", informa o boletim divulgado na noite deste sábado.

Em coletiva de imprensa na noite de sexta, a equipe médica de Lula informou que a cirurgia do quadril havia sido bem-sucedida. O presidente tinha artrose na cabeça do fêmur do quadril direito, um desgaste na cartilagem que reveste as articulações, e vinha se queixando de fortes dores nos últimos meses.

Na manhã deste sábado, o hospital tinha informado que Lula já havia caminhado pela unidade. No processo de recuperação, o presidente caminha com o auxílio de andador e muletas, e passa por sessões de fisioterapia.