Joédson Alves/Agência Brasil Lula diz que presidente argentino precisa gostar de democracia e do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça (14), durante a sua transmissão ao vivo semanal na internet (“Conversa com o Presidente”), que não deve influenciar as eleições na Argentina. No entanto, defendeu que o próximo líder argentino seja alguém que "goste de democracia, que respeite as instituições" e "que gosta do Mercosul".

As falas de Lula expressam críticas veladas ao candidato ultraliberal Javier Milei, conhecido por suas afirmações negativas sobre o Brasil, Mercosul e sobre o próprio Lula, que chegou a dizer, com desdém, ser um “comunista” e um “corrupto”.

"Argentina e Brasil, nós precisamos um do outro, precisamos estar juntos, sem divergência”, disse Lula. “Quando a gente tiver divergência, senta em uma mesa e negocia e acaba com a divergência, foi assim que eu convivi com a Argentina até agora”.

O presidente ressaltou a interdependência econômica entre os dois países. Lula também alertou para a necessidade de um líder argentino comprometido com a democracia, o respeito às instituições, a valorização do Mercosul e uma visão de criação de um bloco regional sólido.

"Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que gosta do Mercosul, que gosta da América do Sul, e que pense na criação de um bloco importante", afirmou Lula. Em um mundo dividido em blocos, argumentou o presidente, a união na América do Sul, por meio do Mercosul, é essencial para a negociação de acordos com grandes potências.

“Só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina, é soberano o voto de vocês”, disse o petista no encerramento da transmissão. “Mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar; juntos seremos fortes, separados somos fracos", concluiu.

O segundo turno das eleições na Argentina, entre o candidato governista Sergio Massa, atual ministro da Economia do país, e o ultraliberal Javier Milei, autodenominado “anarcocapitalista”, acontecem neste domingo (19). Massa chegou ao segundo turno em primeiro lugar, superando a maioria das projeções, que indicavam uma possível vitória de Milei já no primeiro turno.