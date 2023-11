Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira (13), que a r etirada de 32 brasileiros da Faixa de Gaza 'dependia da boa vontade de Israel'. O grupo desembarca no Brasil na noite de hoje, após mais de um mês aguardando autorização das autoridades israelenses, do Hamas e do Egito para o retorno.

São 17 crianças, nove mulheres e seis homens que irão desembarcar em Brasília. No grupo, 22 brasileiros e dez palestinos familiares de brasileiros.

"Hoje é um dia muito feliz para nós brasileiros. Conseguimos resgatar as 32 famílias que estavam na Faixa de Gaza. Eles deverão chegar hoje a noite em Brasília, tinham 34 pessoas, mas uma mãe e uma filha por assuntos pessoais não quiseram vir. Estamos trazendo o que foi possível liberar com muito sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas, que a gente não sabia. Todo dia ligava de manhã, de tarde, com ministro de Israel, ligava com ministro do Egito, com o nosso embaixador e depois conseguimos trazer as pessoas. Agora vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro lá se ele quiser voltar. Vamos ter que encontrar soluções", afirmou Lula durante cerimônia de sanção da atualização da Lei de Cotas, no Palácio do Planalto.

O presidente declarou ainda que a resposta de Israel ao ataque do grupo Hamas em 7 de outubro é "tão grave" quanto a ação da organização radical palestina. O chefe do Executivo brasileiro criticou a morte de civis e afirmou que, primeiro, as mulheres e crianças deveriam ser salvas.

"Essa guerra, depois do ato provocado, e eu digo, um ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências. A solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque ela está matando inocentes sem nenhum critério. Jogar bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto que o terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar crianças, mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer", disse Lula.

Os brasileiros entraram na 8ª lista de autorização para deixar a Faixa de Gaza, mas só conseguiram cruzar a fronteira com o Egito na manhã de domingo (12).

A aeronave VC-2, da Presidência da República, decolou do Egito rumo ao Brasil, com os 32 brasileiros a bordo, às 6h51 desta segunda-feira (13) . O décimo voo da Operação Voltando em Paz tem previsão de chegada em Brasília às 23h30 (horário local). Eles serão recebidos pelo presidente Lula ao desembarcarem na capital brasileira.