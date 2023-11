Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 14/11/2023 presidente Lula, recebe os 32 brasileiros resgatados da Faixa de Gaza que saiu do Cairo (Egito) para o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a violência na Faixa de Gaza e disse que, assim como o Hamas, Israel "também está cometendo vários atos de terrorismo" contra a população que mora na região. A fala do mandatário se deu durante a recepção aos 32 brasileiros repatriados, que chegaram em Brasília no fim da noite dessa segunda-feira (13) e início da madrugada desta segunda (14).

"Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes", disse Lula. "Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles não estão matando soldados", acrescentou.



Na ocasião, o petista ainda disse que já são 5 mil crianças mortas e 1.500 desaparecidas. "Certamente [as crianças desaparecidas] estão no meio dos escombros e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital e depois uma simples bomba detona aquilo", continuou.

O presidente já havia feito diversas críticas a Israel durante um pronunciamento em um evento em Brasília, algumas horas antes da recepção aos brasileiros. Depois das declarações, a Confederação Israelita do Brasil publicou uma nota dizendo que a fala do mandatário era "equivocada e perigosa".

"A fala hoje do presidente Lula equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas é equivocada e perigosa. Desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques", afirmou o órgão em comunicado.

Em outro trecho, a Confederação Israelita do Brasil disse que o Hamas "se esconde cínica e covardemente atrás das mulheres e crianças de Gaza". "A morte desses civis palestinos é uma arma importante da estratégia do Hamas, uma estratégia que o próprio grupo terrorista reconhece que pratica", afirmou.

Brasileiros desembarcaram em Brasília

O décimo voo da Operação Voltando em Paz, com 32 brasileiros que deixaram a Faixa de Gaza no domingo (12), pousou na Base Áérea de Brasília às 23h24 desta segunda-feira (13). O grupo passou mais de um mês na espera da autorização de Israel, Hamas e Egito para retornar ao país.

Os brasileiros ficarão hospedados em instalações na Base Aérea de Brasília. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a hospedagem foi solicitada pela Secretaria Nacional de Justiça. Os quartos são equipados com camas individuais, televisão, mesa e cadeiras, conforme vídeo divulgado pela FAB.

Eles foram recebidos pelo presidente Lula, que, na ocasião, afirmou que o país continuará tentando buscar todos os que quiserem sair da região do conflito e retornar ao Brasil.

"A gente vai tentar fazer todo o esforço que estiver ao alcance da diplomacia brasileira para tentar trazer todos os brasileiros que lá estão e que queiram vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parentes não brasileiros eu pedi para trazer e a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil", disse ele.

"Tem mais gente na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só, a gente estará à disposição para mandar buscar as pessoas. Não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá por falta de cuidado do governo", acrescentou.