Alexandre Ramagem, favorito para representar o bolsonarismo na corrida eleitoral para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, deu início a uma intensa "força-tarefa" visando enfrentar o atual prefeito Eduardo Paes.

A abertura do caminho para a candidatura de Ramagem ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral declarar o general Walter Braga Netto inelegível na última terça-feira (31).

Para se preparar para a corrida eleitoral, Ramagem intensificará seus estudos sobre as finanças municipais e buscará se aproximar das lideranças bolsonaristas para ganhar visibilidade junto ao eleitorado carioca.

Estão previstas agendas públicas ao lado de deputados e vereadores alinhados ao governo, bem como assistência técnica do partido para que o candidato compreenda profundamente os desafios e responsabilidades inerentes ao cargo de prefeito da cidade.

Ramagem já teve encontros com figuras-chave do PL, como o próprio Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, e recebeu garantias de apoio na campanha. Isso inclui a participação direta do presidente Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no processo eleitoral.

"Estou a serviço do Bolsonaro para qualquer desafio. O escolhido por ele para a prefeitura do Rio será apoiado por todo o partido e precisa estar à altura do cargo, tem que se preparar. Estarei nessa empreitada em qualquer papel, sempre ao lado dele e do Valdemar. É claro que seria uma honra ser escolhido pelo Bolsonaro," declarou Ramagem em uma entrevista ao jornal O Globo.





Ramagem tem influência na política do Rio de Janeiro, tanto que foi o responsável por escrever o plano de governo na área de segurança pública de Bolsonaro.

Ele é visto como uma figura capaz de atrair o eleitorado bolsonarista, tendo também o apoio do governador Cláudio Castro, e enfrentar Eduardo Paes, favorito a vencer a eleição de 2024 e seguir no cargo de prefeito.