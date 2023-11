Carolina Antunes/PR Alexandre Ramagem, deputado federal e pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em condenar o ex-ministro Walter Braga Netto por abuso de poder ascendeu o alerta no PL sobre a candidatura da legenda no Rio de Janeiro. Sem poder contar com o vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL), o nome do deputado federal Alexandre Ramagem (RJ) surge com força nos bastidores.

Braga Netto estava em ritmo de pré-campanha e tinha o apoio da cúpula bolsonarista para alavancar a candidatura. O ex-ministro se cacifou após ser o interventor na segurança pública do Rio de Janeiro durante o governo de Michel Temer (MDB).m

Na terça-feira (31), o TSE condenou o ex-ministro por abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação, pelos pronunciamentos políticos de Bolsonaro nos desfiles de sete de setembro. A defesa promete recorrer da decisão.

Sem Braga Netto, o PL se movimenta para polarizar a eleição fluminense com Eduardo Paes (PSD), que terá apoio de Lula no próximo ano. Após o julgamento, pessoas próximas a Bolsonaro declararam apoio ao ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para encabeçar a chapa no Rio.

Um dos apoios partiu do ex-secretário de Comunicação no governo bolsonarista, Fabio Wajngarten. No X, Wajngarten afirmou que já trabalha na candidatura do parlamentar.

"A partir de hoje estou em campanha pelo meu amigão Dr Ramagem. Vamos elegê-lo", declarou.

A informação também foi confirmada pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Para a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, Valdemar garantiu que Ramagem é o plano B do partido para o Rio de Janeiro.

Pazuello corre por fora

Além de Ramagem, o PL cogita o nome do deputado e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Entretanto, Pazuello tem menos força e corre por fora na disputa.

O próprio ex-ministro já tinha mostrado interesse em se candidatar à prefeitura do Rio, mas viu Bolsonaro dar preferência em alavancar o nome de Braga Netto na capital fluminense.

O nome do ex-ministro não está totalmente descartado, mas dependeria da cúpula nacional do partido.

Condenação de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação ao participar dos desfiles de 7 de setembro do ano passado. O placar ficou em 5 a 2 pela condenação.

A corte eleitoral entendeu que Bolsonaro cometeu crime ao usar a data para promoção eleitoral ao discursar no evento em Brasília. Ele ainda participou com vídeos dos desfiles no Rio de Janeiro. Segundo a acusação, os eventos foram pagos com dinheiro público e transmitidos pela TV Brasil.

Os ministros condenaram Bolsonaro a oito anos de inelegibilidade e aplicação de multa por usar indevidamente o desfile comemorativo. Na época, o ex-presidente fez discursos golpistas e pediu votos aos eleitores.

Além de Bolsonaro, o vice na chapa, Walter Braga Netto, também foi condenado a inelegibilidade. As defesas do ex-ministro e do ex-presidente prometem recorrer da decisão.