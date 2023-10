Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25/08/2023 Lula autorizou entrada de militares norte-americanos no Brasil para exercício conjunto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto autorizando a entrada de 294 militares dos Estados Unidos no Brasil para a realização de um exercício conjunto com o Exército. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU).

A operação, que é conhecida como Combined Operation and Rotation Exercise (Core), é realizada todos os anos em parceira com a forças norte-americanas. No ano passado, militares brasileiros participaram do exercício combinado nos Estados Unidos. Neste ano, a operação será realizada no Pará e no Amapá.

O governo brasileiro também autorizou a entrada de armamentos, munições, dispositivos ópticos e outros equipamentos do Exército norte-americano.

De acordo com o Exército, o exercício tem o objetivo de "aumentar a capacidade operacional da tropa, manter os laços históricos entre os países e incrementar a integração e a cooperação entre os dois exércitos".

A operação ocorre entre os dias 29 de outubro e 20 de novembro.