O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está adiando a escolha do próximo Procurador-Geral da República (PGR) com cautela e cuidado.

Inicialmente, Lula tinha a intenção de indicar o novo PGR antes de sua cirurgia no quadril, realizada no final de setembro. No entanto, o presidente não se sentiu seguro em relação aos três nomes sugeridos a ele: Paulo Gustavo Gonet Branco, Mario Luiz Bonsaglia e Antonio Carlos Bigonha.

O processo de seleção do PGR envolveu conversas entre o presidente e seus interlocutores com os três candidatos, mas não houve consenso sobre quem deveria suceder Augusto Aras no cargo. Essa falta de acordo fez com que a indicação fosse adiada.

Inicialmente, a base governista acreditava que Lula faria a indicação no início de novembro, após sua recuperação da cirurgia no quadril.

No entanto, a situação mudou devido à guerra em curso entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Com a escalada dos conflitos no Oriente Médio, os governistas acreditam que o presidente se concentrará em questões relacionadas à guerra e não priorizará a escolha do próximo PGR.





Consequentemente, há discussões em Brasília indicando a possibilidade de que a nomeação do PGR seja adiada para o próximo ano, juntamente com a nomeação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Este novo ministro do STF deverá suceder Rosa Weber, que se aposentou em 2 de outubro deste ano.

Enquanto o processo de seleção do próximo Procurador-Geral da República segue em espera, Elizeta Maria de Paiva Ramos é quem ocupa interinamente o cargo.