Reprodução/Twitter Lula ao lado de Alckmin

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta quinta-feira (19) duas ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) . Eles são acusados de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022.

As ações contra o presidente e o vice, são de autoria do ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) e da coligação “Pelo Bem do Brasil”, formada pelos partidos Republicanos, PP e PL. Eles alegam que o Google beneficiava conteúdos patrocinados favoráveis a Lula quando era pesquisado palavras-chave como “Lula condenação”, “Lula Triplex” e “Lula corrupção PT”.

A coligação afirma ainda que eles promoveram “notícias fraudulentas” parar “omitir informações do eleitorado” e diz que Lula pediu votos e atingiu os eleitores massivamente com suposto apoio da mídia.

Na terça-feira (17), o TSE rejeitou três ações contra Bolsonaro que envolviam as eleições de 2022 . As ações acusavam o ex-presidente e Walter Braga Netto, que foi candidato a vice no último pleito, de abuso de poder político durante as lives eleitorais transmitidas pelo ex-mandatário no ano passado.