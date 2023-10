Valter Campanato/Agência Brasil - 22.10.2019 Ex-governador João Doria





O ex-governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta terça-feira (3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma liderança capaz de diminuir a polarização que existe atualmente no Brasil. Na avaliação do empresário, o bolsonarismo não acabou e o petista tem uma oportunidade de reaproximar os brasileiros.

“O bolsonarismo não acabou. Ele ainda se manifesta, tem vida. É preciso ter compreensão e até respeito por esta circunstância”, declarou Doria em entrevista ao Brazil Journal.

“Em relação a esta questão de divisão e confronto, há uma pessoa que pode reduzir sensivelmente esta visão de confronto e esta postura divisória do entre ‘nós e eles’, que é o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Com o mandato que tem para cumprir, com mais três anos e dois meses, ele pode ser o grande agente pacificador do Brasil”, acrescentou.

“Ele tem toda a possibilidade de fazer isso. Buscar a inspiração de Nelson Mandela, ser uma pessoa que estenda a mão àqueles que já acusou, já venceu ou teve embates, para ter um exercício de grandeza, de alguém que quer governar para todos os brasileiros”, concluiu.





Doria também elogiou o governo Lula pelo trabalho na área ambiental e demonstrou satisfação com o desempenho do ministro Fernando Haddad na questão econômica.

O empresário garantiu que não voltará a disputar uma eleição, mas que seguirá atuando politicamente pelo setor privado, apoiando todos os governos “que estiverem com boas intenções”.