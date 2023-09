Valter Campanato/Agência Brasil - 22/10/2019 João Doria pede desculpas a Lula em podcast

O ex-governador de São Paulo João Doria pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por, em 2019, ter ironizado uma possível transferência de Lula à penitenciária de Tremembé.



"Essa foi uma declaração imprópria, eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso", disse Doria em entrevista ao podcast Flow News, na última sexta-feira (22).



Em 2019, quando Doria era governador de São Paulo, a Justiça ordenou a transferência de Lula para Tremembé. Na ocasião, Doria usou as redes sociais para dizer que Lula seria "tratado como todos os outros presidiários". "Inclusive, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida: trabalhar!", escreveu Doria, na ocasião.

"Não foi uma declaração adequada, dada às circunstâncias", reconheceu ele no podcast. "Eu não poderia jamais confrotnar a Justiça, a Justiça determinou que ele fosse mantido dentro do sistema prisional, mas aquela frase foi uma frase imprópria, inadequada, pela qual eu me desculpo, inclusive", continuou.



"O tempo passou, mas de qualquer forma é sempre melhor reconhecer, ainda que o fato tenha ficado no passado, do que manter uma posição equivocada. Eu não tenho compromisso com o erro", disse Doria. Assista ao trecho: