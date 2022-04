Reprodução/Montagem iG 27.4.2022 Tucano não economizou elogios ao petista: “inteligente e tem passado”

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta quarta-feira (27), o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e pré-candidato à Presidência da República disse que “respeita” o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que o ex-presidente é “inteligente e tem passado”.

Quando mencionou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), o tucano afirmou que o mandatário “não merece respeito”.

“Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Sou um liberal social" , disse.

O tucano disse que se identifica com os “milhões de brasileiros” que, segundo ele, foram “enganados” por Bolsonaro, quando perguntado sobre o apoio declarado a Bolsonaro nas eleições e o alinhamento do governo com a ala de centro e o abandono das pautas liberais.

Leia Também

“Sim, como eu, milhões de brasileiros acreditaram em Jair Bolsonaro, acreditamos que sua proposta era liberal, transformadora para o Brasil, de combate à corrupção, contrária à reeleição. E tem mais: ele se posicionava contra o Centrão. Fomos enganados."

Tentando se consolidar como o candidato da “3ª via”, Doria acredita que a há espaço para a vitória nas eleições, mesmo com a polarização Lula-Bolsonaro.

“Ainda há 44% de eleitores que não tomaram sua decisão. Entre eles, neste momento estão aqueles que estão optando pelo menos ruim, de um lado [Lula] ou de outro [Bolsonaro]. Estes eleitores são os que vão aderir a um nome que possa representar uma alternativa aos dois extremos."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.