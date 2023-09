redacao@odia.com.br (Agência Brasil) STF já condenou três réus por envolvimento nos atos golpistas

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (29) a 18ª fase da Operação Lesa Pátria. A corporação cumpre mandados de busca e apreensão, com um dos alvos sendo o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes. A determinação foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Operação Lesa Pátria tem como objetivo identificar os responsáveis e os financiadores envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro . Os crimes investigados são dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.

Ridauto Lúcio Fernandes também teve ativos e valores bloqueados por determinação do STF. O general é ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, assumindo o cargo quando a pasta estava sob comando de Eduardo Pazuello. Ele esteve à frente do cargo desde 2021, permanecendo na função até dia 31 de dezembro de 2022.

Reprodução: Redes Sociais Ridauto Lúcio Fernandes durante os atos golpistas

Na fase anterior, a PF cumpriu três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás.





Réus do STF

Até o momento, o Supremo já condenou três réus por envolvimento nos atos golpistas . Aécio Lúcio Costa e Matheus Lima de Carvalho a 17 anos de prisão. O terceiro condenado foi Tiago Mathar, a 14 anos de prisão.

Desde o dia 26 de setembro, a Corte julga mais seis réus em plenário virtual . O prazo para os ministros votarem vai até dia 2 de outubro. Os seis acusados a serem julgados são: João Lucas Valle Giffoni, Moacir José dos Santos, Reginaldo Carlos Beagiato Garcia, Davis Baek, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves.