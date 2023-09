Reprodução: Agência Brasil STF já condenou três réus pelos atos golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga a partir de terça-feira (26) seis réus acusados de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro . Até o momento três réus já foram condenados.

O julgamento será realizado através do plenário virtual entre 26 de setembro e 2 de outubro. Os réus foram presos durante as invasões aos prédios dos Três Poderes e acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos seguintes crimes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

associação criminosa armada;

golpe de Estado;

deterioração do patrimônio tombado;

dano qualificado.

Quem são os réus?

João Lucas Valle Giffoni

Morador de Brasília, tem 26 anos e é acusado de depredar as instalações do Congresso.

Moacir José dos Santos

Morador de Cascável, no Paraná, tem 52 anos e é acusado de contribuir para a destruição das instalações. A Polícia Federal encontrou material genético dele em objetos no Planalto e ainda há gravações da depredação no celular dele.

Reginaldo Carlos Beagiato Garcia

Morador de Jaguariúna, em São Paulo, tem 55 anos e foi preso após a invasão na sede do judiciário. Ele também é acusado de depredar as instalações do Congresso.

Davis Baek

Morador de São Paulo, tem 41 anos e é acusado de executar e incitar os atos antidemocráticos. Baek foi preso com rojões, gás lacrimogêneo, uma faca, canivetes e balas de borracha.

Jupira Silvana da Cruz Rodrigues



Moradora de Betim, Minas Gerais, tem 57 anos e é foi presa no Palácio do Planalto. O material genético dela foi encontrado em uma garrafa pela PF.

Nilma Lacerda Alves

Moradora de Barreras, na Bahia, tem 47 anos e também foi presa no Palácio do Planalto. Ela é acusada de destruiu obras de arte e bens públicos.





No primeiro julgamento , o STF condenou os réus Aécio Lúcio Costa

Matheus Lima de Carvalho a 17 anos de prisão. O terceiro condenado foi Tiago Mathar, com 14 anos de prisão.