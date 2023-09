Valter Campanato/Agência Brasil Valdemar Costa Neto, presidente do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou na quinta-feira (28) que o partido não deve votar contra a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF) .

"Se for um cidadão preparado, que é o caso, devemos votar a favor”, disse Valdemar à CNN.

Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber , há uma vaga na Suprema Corte, que deve ser preenchida a partir da indicação do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seguida, o nome precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e deve receber a aprovação da maioria absoluta do plenário da Casa.

A expectativa é de que Lula faça a indicação até o final de outubro. Até o momento, as especulações dizem que Flávio Dino será o indicado, mas que o p residente também considera Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União e Jorge Messias, advogado-geral da União .





Políticos contra a indicação

À Revista Oeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que conversou com Costa Neto sobre a indicação de Flávio Dino e ouviu do presidente do PL que "a indicação é do presidente da República. Agora, a aprovação é outra história”.

Bolsonaro disse ainda ter conversado com senadores, que rejeitam a ideia de votar a favor do ministro da Justiça. “De jeito nenhum votariam em Flávio Dino em uma possível sabatina no Senado”.

O senador Magno Malta (PL) foi um exemplo. Ele afirmou nas redes sociais que “jamais votaria no Dino”. E continuou: “Se isso custasse o meu pescoço, eu entregaria o pescoço (…) Espero que a imprensa tenha distorcido a fala do presidente Valdemar”.

Além dele, o senador e filho do ex-presidente publicou: questionou: “Se hoje Flávio Dino já se comporta como um tirano, imagina sendo membro da mais alta Corte do país?”.