REPRODUÇÃO/G1 Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas na posse de Barroso como presidente do STF





Uma cena chamou a atenção instantes antes do início da cerimônia de posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Os três “nomes fortes” para indicação ao STF, Flávio Dino (ministro da Justiça) , Bruno Dantas (presidente do TCU) e Jorge Messias (AGU), foram vistos conversando, rindo muito e posaram juntos para fotos.







Na segunda-feira (2) a ministra Rosa Weber completará 75 anos, aposentando-se compulsoriamente do tribunal. A nova indicação cabe ao presidente da República, que já foi criticado por escolher seu ex-advogado, Cristiano Zanin, para a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Lula também está sendo fortemente pressionado para escolher uma mulher negra para a vaga que Rosa Weber - que é apenas a 3ª mulher a chegar ao STF na História - mas não vem dando sinais de que pretende atender ao clamor por mais diversidade no topo da carreira judiciária .