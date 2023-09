Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/09/2023 Presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) se despediu na quarta-feira (27) da Corte com um discurso emocionado e de agradecimento aos ministros e auxiliares que trabalharam com ela durante os quase 13 anos de magistrado.

Durante os agradecimentos, Weber revelou que o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido pelos presos de presídios, quando visitou os detidos pelas invasões do 8 de janeiro.

"Alexandre de Moraes, um dos meus companheiros mais indefectíveis de andanças, que não recusou convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos e as detentas tem por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos do 8 de janeiro, depois percorremos diversas celas tanto da colmeia (penitenciária feminina) quanto da papuda (penitenciária masculina) e o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido", declarou Rosa Weber.

Após os atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em janeiro deste ano, mais de 1.400 invasores foram presos. Atualmente, três réus já foram condenados pelo STF , que nesta semana julga mais seis acusados de envolvimento nas invasões. Centenas já foram soltos e aguardam julgamento.









Rosa Weber

A ministra Rosa Weber se aposenta nesta quinta-feira, 28 de setembro, dias antes de completar 75 anos . Como últimas ações na Corte, a magistrada decidiu pautar e julgar a descriminalização do aborto, o Marco Temporal e a condenação de réus por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Após a aposentadoria compulsória de Rosa Weber aos 75 anos, estabelecida pela Constituição como limite para a atuação dos ministros na Corte, o magistrado Luís Roberto Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O vice será o ministro Luiz Edson Fachin.