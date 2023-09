Reprodução Daniela Carneiro torna-se vice-líder do governo no Congresso

A ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) , foi nomeada vice-líder do governo no Congresso Nacional nesta sexta-feira (29). O líder do governo no legislativo e senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) assinou a indicação e enviou ao Senado em 12 de setembro.

Daniela e o marido, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro (Republicanos-RJ) estiveram em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira (27). Após o encontro, a ex-ministra relatou nas redes sociais que o petista se comprometeu a auxiliar na abordagem das questões de violência que têm afligido o município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Hoje tive o privilégio de participar de um excelente encontro ao lado do meu esposo, prefeito Waguinho, com o querido presidente Lula e com o ministro das relações institucionais, Padilha. pic.twitter.com/6CeqxEEZ03 — Daniela Carneiro (@DanielaCarneiro) September 28, 2023

“Durante nossa conversa, o presidente firmou um compromisso sólido de nos auxiliar na abordagem das questões de violência que têm afligido nosso município. Ele demonstrou profundo comprometimento com a segurança e o bem-estar de nossa população”, afirmou.

E continuou: "O governo federal realizará diversos investimentos em Belford Roxo e, muito em breve, o próprio presidente Lula estará visitando a nossa cidade para anunciar todas as novidades".

Daniela Carneiro assumiu novamente o cargo de deputada após ser demitida do comando do Ministério do Turismo, em julho, após a pressão do União Brasil. A ministra incomodou a cúpula do partido após ela pedir desfiliação devido à disputa de poder pelo diretório do Rio de Janeiro.

Após a saída de Carneiro, o deputado federal Celso Sabino (União-PA) foi o escolhido para assumir a pasta .