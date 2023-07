Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputado federal Celso Sabino (União-PA) foi escolhido para chefiar pasta do Turismo





O deputado federal Celso Sabino (União-PA) foi o escolhido para substituir Daniela Carneiro no MInistério do Turismo. O parlamentar agradeceu o presidente Lula (PT) após a confirmação da sua liderança à frente da pasta.



Em um vídeo divulgado à imprensa, Sabino também agradeceu a bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados pela indicação para o cargo, e ressaltou que asusme o Turismo com "responsabilidade de disposição".

"Assumo com responsabilidade e muita disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que signfica em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos", ressaltou.





Sabino se reuniu com Lula na tarde desta quinta e ouviu do petista as ações que quer para o ministério. Antes, ele tinha se encontrado com Lula apenas uma vez, em um evento no Pará.

O nome do parlamentar passou a ser cotado no mês passado, após a pressão do União Brasil para tirar Daniela Carneiro do cargo. A ministra incomodou a cúpula do partido após ela pedir desfiliação devido à disputa de poder pelo diretório do Rio de Janeiro.

Quem é Celso Sabino



Deputado Federal pelo Pará, Celso Sabino de Oliveira (União-PA) nasceu em Belém, em 29 de agosto de 1978. Escolhido para substituir Daniela Carneiro (União-RJ) na pasta do Turismo no governo Lula, Sabino é ex-tucano, evangélico, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e esteve lado a lado com o Jair Bolsonaro (PL) durante os quatro anos de sua gestão.

Graduado em administração e direito, possui pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Sabino iniciou sua carreira pública apenas em 2011, aos 44 anos, quando foi eleito deputado estadual suplente em Belém, pelo antigo PR.