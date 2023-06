Reprodução Lula, Daniela Carneiro e Waguinho durante campanha eleitoral na Baixada Fluminense





O prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos-RJ), marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, disse nesta quarta-feira (14) que o futuro da sua esposa está nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele negou que vai guardar mágoa ou rancor do petista.

Daniela foi escolhida por Lula para ser chefe da pasta do Turismo, mas a viu sendo pressionada a deixar o cargo após decidir sair do União Brasil. O partido passou a reivindicar o ministério e toda a estrutura do órgão, como a Embratur, chefiada atualmente por Marcelo Freixo (PT-RJ).

Waguinho e Daniela apoiaram Lula no segundo turno das eleições de 2022. Por conta disso, o casal tentou manter a ministra no cargo, mas sem sucesso. Ela deve ser exonerada entre o fim desta semana e o começo da próxima semana.

A saída é uma estratégia de Lula para aumentar sua bancada na Câmara. Ele quer atrair votos dos deputados do União Brasil para aprovar projetos do Palácio do Planalto. Atualmente, a sigla tem outros dois ministérios, mas deputados alegam que não são representados pelos ministros.

Com a saída de Daniela, o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) se tornará ministro. A expectativa que a mudança faça o governo Lula conquistar cerca de 50 votos.

Waguinho comentou a saída da esposa

O prefeito viajou para Brasília e irá se encontrar com o ministro Alexandre Padilha (PT-SP) para discutir sobre recursos para a cidade de Belford Roxo. Ele relatou que seguirá sendo amigo de Lula e que respeita a decisão do presidente.

"A gente fica no aguardo do que o presidente Lula vai decidir. Se o presidente Lula decidir 'Daniela, fica no ministério', Daniela fica no ministério, porque o presidente pediu. Se o presidente Lula falar 'Daniela, agora tua missão que eu vou lhe dar é na Câmara', Daniela vai pegar a missão do presidente e vai atuar na Câmara. Ela é a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Onde o presidente determinar que tem que cumprir missão, a missão será cumprida”, declarou. "Sem mágoas, sem rancor. Com o presidente Lula é diferente, é relação de amizade".





