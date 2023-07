redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Daniela Carneiro ao lado de Lula





A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vai entregar sua carta de demissão nesta quinta-feira (6), segundo o marido da chefe da pasta turística, Waguinho (Republicanos-RJ), prefeito de Belford Roxo (RJ). Daniela irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para oficializar a saída.

O encontro entre o petista e Carneiro está marcada para acontecer a partir das 15h, no Palácio do Planalto. A ministra entregará a carta colocando seu cargo à disposição e agradecendo a parceria e o espaço dado pelo governo para que pudesse atuar no Turismo.

Ela também comentará no texto que será entregue a Lula sobre a pressão do União Brasil para que ocorresse sua saída do ministério, sendo substituída pelo deputado federal Celso Sabino.

A decisão da carta ser entregue amanhã foi articulada em reunião na Secretaria de Relações Institucionais, no Planalto, com o ministro Alexandre Padilha (PT-SP), Daniela, Waguinho e o secretário André Ceciliano (PT-RJ).

O prefeito de Belford Roxo disse, em nota, que “ele e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversaram e selaram a paz e o fim das lamentações, ao menos por enquanto”.

"Segundo Waguinho, a conversa foi muito boa e com compromissos assumidos de muitos benefícios para os municípios do estado do Rio de Janeiro, em especial para Belford Roxo", acrescentou.

Daniela Carneiro e a pressão do União Brasil

A ministra foi convidada para integrar o governo como “cota pessoal” do presidente da República e não por indicação do União Brasil, já que Daniela e o seu marido Waguinho apoiaram o petista no segundo turno das eleições de 2022.

Porém, com o objetivo de ter interesses atendidos pelo Palácio do Planalto, o partido reivindicou o ministério.

Daniela pediu desfiliação da sigla em abril, mas precisa aguardar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral para oficializar a saída. Ela tem negociações avançadas com o Republicanos.

Lula nomeou três ministros que são filiados ao União Brasil – Turismo, Comunicações e Integração Regional – mas não tem a fidelidade da sigla nas votações do Congresso.

A justificativa dada pelos líderes do partido é que Daniela e Juscelino Filho não atendem os interesses dos deputados. Por isso o desejo do grupo é ter Celso Sabino no Ministério do Turismo. O ministro das Comunicações segue no cargo.





