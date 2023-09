Divulgação Flávio Bolsonaro afirmou que visitou o Museu do Holocausto, em Jerusalém

Durante reunião da CPI dos Atos Golpistas , o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comparou a detenção dos envolvidos no atentado à Brasília ao Holocausto que matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial.

“As prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas ”, disse Flávio associando as prisões a condução dos judeus às câmaras de gás sob falsas promessas.

A citação não foi bem recebida pela comunidade judaica. Nesta quarta-feira (27), o Instituto Brasil-Israel emitiu uma nota de repúdio em resposta a fala do senador. Segundo o comunicado, a “declaração feita hoje por Flávio Bolsonaro é um caso clássico de banalização do Holocausto ”.









Desrespeito a memória dos judeus



O Instituto considerou o ato um desrespeito a memória das vítimas.

“Ao contrário dos detidos e presos por crimes em Brasília , as vítimas dos nazistas não cometeram crime algum, e foram exterminadas em razão de sua identidade religiosa, nacional, sexual ou política”, diz o texto.

A nota rebate o argumento do parlamentar que alegou ter embasamento para relacionar os acontecimentos porque visitou o Museu do Holocausto em Jerusalém. “Mais uma distorção negacionista que fere a memória das vítimas”, conclui o comunicado.