Reprodução Instagram Aildo Francisco Lima

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (27), em São Paulo, o bolsonarista Aildo Francisco Lima, suspeito de participar da invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro e realizar uma transmissão sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes.



A PF deflagrou nesta quarta a 17ª fase da Operação Lesa Pátria , que conta com três mandados de prisão expedidos pelo STF e dez de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Outra suspeita presa em São Paulo é Basília Batista.

Segundo a corporação, os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Até o momento, a operação conta com 81 mandados de prisão cumpridos; 287 mandados de busca e apreensão cumpridos e 17 inquéritos instaurados.

A TV Globo apurou que os alvos de prisão preventiva são:



Aildo Francisco Lima (SP), que teria feito live em redes sociais sentado na poltrona depredada do ministro Alexandre de Moraes;

Basilia Batista (SP), que foi detida na segunda-feira seguinte ao atos golpistas, mas liberada por "razões humanitárias";

uma advogada, moradora do DF, que ainda não tinha sido detida até a última atualização da reportagem.

Já entre os alvos de busca e apreensão, estão: