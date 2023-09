Reprodução/Twitter 24.09.2023 Zelensky e o premiê Justin Trudeau após discurso do presidente da Câmara.

O presidente da Câmara do Parlamento do Canadá apresentou uma carta em que pedia desculpas por ter homenageado um militar nazista em visita da delegação da Ucrânia no pais.

O homem homenageado serviu em uma unidade militar nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O caso tomou grande repercussão após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter aplaudido de pé o homenageado.

O presidente da Câmara, Anthony Rota, homenageou Yaroslav Hunka, de 98 anos, na última sexta-feira (22). No discurso, Rota chamou Hunka de “herói de guerra” e que lutou pela independência da Ucrânia contra os russos.

Em seu pronunciamento, Rota escreveu: “Nos meus comentários após o discurso do presidente da Ucrânia, homenageei um indivíduo na galeria. Posteriormente, tomei conhecimento de mais informações que me fazem lamentar a minha decisão de fazer isto [...] Quero particularmente estender as minhas mais profundas desculpas às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo. Aceito total responsabilidade pelas minhas ações”. Zelensky ainda não se pronunciou sobre o episódio.

Hunka lutou pela Primeira Divisão Ucraniana, braço militar das tropas de assalto nazistas, a vanguarda ideológica do regime de Adolf Hitler. A divisão era sediada na Galícia, região da Ucrânia, e foi organizada para combater os soviéticos. Seus integrantes eram anticomunistas, e buscavam apoio nos nazistas para tentar conquistar a autonomia da Ucrânia.