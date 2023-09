Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24/07/2023 Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), demitiu nesta sexta-feira (22) o delegado da Polícia Federal (PF) Wallace Fernando Noble Santos Soares, denunciado em 2020 por cobrar propina para proteger empresários da área de saúde investigados pela Polícia Federal no Rio de Janeiro.

O delegado foi demitido por usar "abusivamente" da condição de funcionário policial e pelo “cometimento da infração disciplinar”, diz a portaria assinada pelo ministro. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta.

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF), Soares e outro delegado federal recebiam pagamentos de R$ 5 mil mensais para passar informações sigilosas sobre investigações e impedir que elas de fato chegassem aos empresários envolvidos nos esquemas.

À época, além de Soares, foram denunciados o também delegado da PF Lorenzo Martins Pompilio da Hora e os empresários Marcelo Freitas Lopes, Durival de Farias, Dulcinara de Farias, Victor Duque Estrada Zeitune e Marcelo Guimarães. Todos foram acusados pelos crimes de corrupção, lavagem de ativos e organização criminosa. Com a demissão, Soares fica impedido de voltar a atuar na PF.

Em outro inquérito, de acordo com informações do UOL, Wallace Soares foi denunciado por receber uma propina no valor de R$ 480 mil, paga pelos sócios das empresas "Especifarma Comercio de Medicamentos e Produtos Hospitalares" e "Merriamfarma Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda", para que finalizasse um inquérito que prejudicaria os empresários.