Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula estuda possíveis mudanças nos seus ministérios





Uma movimentação intensa se iniciou em meio à possibilidade de Flávio Dino (PSB-MA) ser indicado ao Supremo Tribunal Federal , o que poderia abrir uma vaga no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nesse contexto, surge uma campanha visando a nomeação de uma mulher para ocupar esse importante cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A motivação por trás dessa campanha é a preocupação com a representatividade feminina nos ministérios, especialmente após a saída de duas ministras do governo. A tese defendida pelos apoiadores dessa iniciativa é a de que aumentar a participação de mulheres em posições de liderança é fundamental para a diversidade e equidade no governo federal.

Inicialmente, líderes do PT chegaram a mencionar o nome de Gleisi Hoffmann como possível indicada para o cargo de ministra da Justiça e Segurança Pública. No entanto, a própria desacelerou essa movimentação e deixou claro que não se sente tão à vontade com o tema, preferindo manter seu cargo como deputada e presidente do partido.



Outra figura cogitada para ocupar esse cargo foi Kátia Abreu, como parte do processo de ampliação do espaço do PP no governo. No entanto, o bloco político conhecido como Centrão informou que, caso o Ministério da Justiça e Segurança Pública seja oferecido a Lula, o Republicano deveria ser privilegiado, considerando que o PP já está obtendo espaço na Caixa Federal.

Outra possibilidade em discussão envolve a nomeação de Jorge Messias para o Ministério da Justiça, o que abriria uma vaga na Advocacia-Geral da União.







Com Messias na Justiça, a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Almeida, e a assessora especial de diversidade e inclusão da AGU, Cláudia Trindade, passariam a ser consideradas favoritas para ocupar o cargo na AGU.

O presidente Lula ainda não definiu qual será o caminho a seguir, mas tem manifestado o desejo de nomear uma mulher para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso a indicação de Flávio Dino ao STF seja confirmada.