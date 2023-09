Reprodução O conjunto de roupas foi comparado aos uniformes que judeus eram obrigados a usar durante o Holocausto





A rede de lojas de roupas e acessórios Riachuelo foi criticada por internautas após lançar um conjunto de peças que para muita gente lembrou muito um uniforme de campos de concentração nazistas.









O conjunto em questão é formado por uma camisa e uma calça listrados com as cores azul e branca na horizontal, guardando certa semelhança com as roupas que judeus foram obrigados a usar durante o Holocausto.

Tá faltando aula de História - e noção, pros estilistas da Riachuelo. pic.twitter.com/bmqxlXuTus — Maria Eugênya 🐆 (@myapacioni) September 10, 2023









Em nota, a Riachuelo pediu desculpas e afirmou que as peças serão retiradas das lojas físicas e e-commerce porque a escolha do modelo e das cores "realmente foi uma infelicidade".