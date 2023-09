Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta terça-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai discursar na abertura da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos. O evento está previsto para começar a partir das 9h.

Antes disso, o mandatário ainda vai se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, às 8h40, segundo a agenda oficial do presidente.

A expectativa é que Lula aborde, entre outros temas, a necessidade de uma reforma no sistema de governança global em seu discurso desta manhã. De acordo com o petista, o modelo atual, que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, não está atualizado e não representa a geopolítica do século XXI.



Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU também devem ser mencionados na fala — ponto que já foi questionado por ele anteriormente, durante sua live semanal, o "Conversa com o Presidente".

"Por que o Brasil não pode entrar? Por que a Índia não pode entrar? Por que a África do Sul não pode entrar? Por que não pode entrar a Alemanha? Por que não pode entrar a Índia? Quem é que disse que os mesmos países que foram colocados lá em 1945 continuem lá?", questionou ele na ocasião.

Lula vai retornar ao palco da ONU após 14 anos, já que a última vez que ele discursou como presidente da República na assembleia foi em 2009. O chefe do Executivo chegou em Nova York no último sábado (16), em sua segunda viagem ao país durante o terceiro mandato à frente do Planalto.

Além da Assembleia-Geral, Lula aproveita a viagem para se reunir com outros líderes mundiais em encontros bilaterais.

Ainda hoje, depois do evento da ONU, ele se encontra com o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, e com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas.

No fim da noite de domingo (17), o mandatário se reuniu com empresários e participou de um jantar oferecido pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes. Ontem, ele se encontrou com o presidente da Suíça, Alain Berset, e com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown.

Entre os encontros mais esperados está o com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previsto para acontecer nesta quarta-feira (20). Os mandatários vão lançar uma iniciativa global para promoção do trabalho decente.

Esta é a oitava vez que Lula vai abrir o evento da ONU. A comitiva brasileira é formada por 12 ministros, sendo que sete deles participarão de eventos ligados diretamente à assembleia. Os outros, estão na cidade cumprindo agendas oficiais, mas não fazem parte da delegação.