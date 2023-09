Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido entre vaias e aplausos ao sair do hotel em que está hospedado em Nova York neste domingo (17).

Alguns manifestantes se reuniram de vermelho e com bandeiras do PT para celebrar a ida do petista à cidade, enquanto outros aproveitaram a ocasião para criticar o mandatário.

Em vídeo (abaixo), é possível ouvir gritos de "ole, ole, ole ola, Lula, Lula", e outras ofensas como "ladrão" e "pinguço".

Na quarta-feira (20), Lula participará da 78ª assembleia da ONU (Organização das Nações Unidas) e se encontrará com o presidente dos EUA, Joe Biden.

Lula viajou direto de Cuba para os EUA, onde fará o discurso de abertura da assembleia.

Chegada do presidente Lula em hotel em Nova York. Neste domingo, ele se encontrará com empresários brasileiros.Saiba mais: https://t.co/LdE3zqPP9Y . pic.twitter.com/yjX5TLDsFm — SBT News (@sbtnews) September 17, 2023