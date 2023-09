Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda intensa de compromissos em Nova York, nos Estados Unidos, a partir desta segunda-feira (18), antes de abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça (19). A agenda do petista terá reuniões com líderes de entidades internacionais e encontros bilaterais com chefes de Estado.

Ainda no fim da noite desse domingo (17), o mandatário se reuniu com empresários e participou de um jantar oferecido pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes.

Lula chegou aos Estados Unidos no último sábado (16) após assinar diversos acordos de cooperação com o governo de Cuba, em Havana. Na ocasião, ele participou da reunião de cúpula do grupo G77, que reuniu 134 países em desenvolvimento integrantes do sistema da ONU. O chefe do Executivo ainda se encontrou com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Ainda nesta segunda, segundo a agenda oficial, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente da Suíça, Alain Berset, prevista para as 11h. Mais tarde, às 12h, ele se encontra com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown.

Nesta quarta-feira (20), Lula será recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os mandatários vão lançar uma iniciativa global para promoção do trabalho decente.



É a oitava vez que o presidente brasileiro abrirá a assembleia da ONU. A comitiva do Brasil é formada por 12 ministros. Sete ministros participarão de eventos ligados diretamente à assembleia. Os demais não fazem parte da delegação, mas estão na cidade cumprindo agendas oficiais.

— Com informações de Agência Brasil