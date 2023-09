Reprodução/TV Menina de 3 anos baleada





O MPF (Ministério Público Federal) solicitou neste sábado (16) à Justiça a prisão preventiva dos três agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) envolvidos no incidente que resultou na morte de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, após uma abordagem na Baixada Fluminense.

Heloísa faleceu hoje, nove dias após o crime, devido a uma parada cardiorrespiratória irreversível.

O procurador Eduardo Benones apresentou o pedido de prisão dos agentes Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva antes do falecimento de Heloísa.

Benones destacou que 28 agentes da PRF foram ao hospital após o incidente, o que foi visto como uma tentativa de intimidar a família.

O MPF também requisitou uma nova perícia no fuzil apreendido e no carro em que Heloísa estava, discordando do laudo da Polícia Civil.



Dúvidas do MPF incluem a possibilidade de mais buracos de perfuração do que indicado na perícia, a assinatura de apenas um perito no laudo quando geralmente são dois, a falta de perícia nos pertences das vítimas no veículo e o fato de que os procedimentos não foram realizados de forma protocolar devido à urgência após o ocorrido.





Em seus primeiros depoimentos à Polícia Civil, Fabiano Menacho Ferreira admitiu ter feito os disparos de fuzil que atingiram a menina, acreditando que o tiro havia partido do veículo da família de Heloísa.

Os outros agentes, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva, corroboraram a versão do colega.