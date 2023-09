Reprodução / TV Globo - 29.08.2023 Crimes na Bahia preocupam as autoridades





Um tiroteio ocorrido na região de Valéria, em Salvador, resultou na morte de um policial federal e de quatro suspeitos, além de deixar outros dois agentes feridos. O agente Lucas Monteiro Caribé foi socorrido junto com os dois agentes feridos para o Hospital Geraldo Estado (HGE), mas chegou sem vida à unidade de saúde. Um dos agentes feridos passou por cirurgia no olho.

Quatro suspeitos que morreram no confronto são suspeitos de pertencer ao grupo criminoso envolvido no tiroteio. Dois deles morreram durante o confronto, enquanto os outros foram mortos horas depois durante a fuga em uma região de mata entre os bairros de Valéria e Rio Sena.

Apenas um dos suspeitos teve seu nome divulgado: Uélisson Neves Brito, conhecido como "Cara Fina," que era procurado por envolvimento no tráfico de drogas da região e fazia parte do "Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). A SSP-BA não divulgou os nomes dos outros suspeitos mortos no confronto.

Desde agosto, a Polícia Federal tem participado de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre os governos estadual e federal para combater a criminalidade no estado.





O confronto ocorreu em uma região de mata fechada em Valéria, que é considerada estratégica para o tráfico de drogas e palco de frequentes conflitos entre facções criminosas locais e nacionais. A região fica próxima a rodovias importantes, como a BR-324 e a BA-528 (Estrada do Derba).

A Bahia registrou o maior número de mortes violentas no primeiro trimestre de 2023, de acordo com dados do Monitor da Violência.