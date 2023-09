Reprodução/TV Menina de 3 anos baleada

O agente da Polícia Rodoviária Federal Fabiano Menacho Ferreira admitiu ter disparado contra o carro em que estava a menina de 3 anos Heloísa dos Santos Silva, alvejada na coluna e na cabeça e segue internada em estado grave.

Segundo a TV Globo, em depoimento hoje no 48° DP, em Seropédica (RJ) nesta sexta-feira (8), o agente disse que atirou "depois que ouviu barulho de tiro".

No interior do carro, além de Heloísa, estavam seus pais, sua tia e sua irmã. Segundo o depoimento do policial, o veículo foi perseguido pela PRF pois os agentes acreditaram que o carro era produto de roubo. Os pais da menina negam terem sido acompanhados.

O veículo consta como roubado no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O roubo aconteceu em Petrópolis em 20 de agosto do ano passado.

Na perícia da 48ª DP, foram vistos 3 perfurações provocadas por tiros de armas de fogo. A arma, um fuzil, foi apreendida e os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados.

A família que mora em Petrópolis retornava de Itaguaí, na Região Metropolitana, onde foi passar o feriado de Sete de Setembro.

Parentes afirmam que os tiros partiram da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias, para onde a menina foi encaminhada, o tiro atingiu o crânio.

Em entrevista para a TV Globo, o pai da menina, William Silva, disse que os disparos acertaram a coluna e a cabeça. Ele diz ainda que não recebeu ordem de parada ou foi abordado pela polícia

A garota foi levada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias, por uma viatura da PRF.

A menina passou por cirurgia, está em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos. Segundo o último boletim médico, emitido na tarde de hoje, ela permanece intubada em estado grave.

"Ao dar entrada na unidade, a criança foi avaliada pela CIPE, neurocirurgia e pediatria, com realização de exames de imagem e laboratório. A mesma foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento. No momento, a paciente está entubada, no CTI do hospital, e seu estado é grave", diz a nota do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.