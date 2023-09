Reprodução/Twitter Lula participou do G77





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-presidente do Brasil, viajou para Havana, Cuba, com o intuito de participar da cúpula do G77 e a China, realizada neste sábado (17). Mas afinal, o que é o G77 e qual o contexto de sua participação?

O G77

O Grupo dos 77, frequentemente abreviado como G77, é uma coalizão de países em desenvolvimento que surgiu em 1964, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Inicialmente, o grupo era composto por 77 países, mas ao longo do tempo, seu número aumentou consideravelmente, e atualmente abriga mais de 130 nações em desenvolvimento.

Objetivos do G77

O principal objetivo do G77 é fortalecer a voz e a influência dos países em desenvolvimento nas negociações e deliberações internacionais, especialmente no âmbito das Nações Unidas.

O grupo busca garantir que os interesses e preocupações dos países em desenvolvimento sejam devidamente considerados em questões de desenvolvimento econômico, comércio, ajuda ao desenvolvimento, direitos humanos e meio ambiente.

O G77 trabalha para consolidar sua posição coletiva e influenciar a agenda internacional em favor de suas necessidades e prioridades. Embora o grupo tenha crescido desde sua criação, o nome "G77" ainda é amplamente utilizado como uma referência histórica.

A participação de Lula na Cúpula

O presidente Lula participou da cúpula do G77 em Cuba como parte de seu papel como líder político influente, não apenas no Brasil, mas também na comunidade global de nações em desenvolvimento.

A agenda da Cúpula

A cúpula do G77 e a China é um fórum importante para discutir questões de desenvolvimento, crescimento econômico, cooperação internacional e medidas para combater as mudanças climáticas. Os tópicos abordados podem variar desde o acesso a recursos e tecnologia até a promoção do comércio internacional justo e a mitigação dos impactos ambientais das mudanças climáticas.

Próximos passos de Lula

Após sua participação na cúpula em Cuba, Lula seguirá para Nova York, nos Estados Unidos, onde irá fazer o discurso de abertura na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Tradicionalmente, o discurso de abertura é proferido por um presidente brasileiro em setembro, e Lula continuará a desempenhar um papel ativo nas discussões globais.