Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nova pesquisa divulgada pelo Datafolha no fim da noite dessa quinta-feira (14) indica que 42% dos eleitores nunca confiam no que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz. Ao mesmo tempo, segundo os dados, 23% sempre acreditam e 34% acreditam às vezes nas falas do petista.

O instituto realizou a pesquisa no mesmo período do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando ele estava à frente do Palácio do Planalto, e o resultado foi semelhante. De acordo com o Datafolha, à época, 44% da população dizia nunca confiar nas falas de Bolsonaro, enquanto 19% sempre confiavam e 36%, às vezes.

Embora o número dos que não confiam nas declarações de Lula seja alto, 38% dos ouvidos consideram a gestão do presidente como "ótima" ou "boa". Por outro lado, o percentual dos que consideram o governo "ruim" ou "péssimo" é parecido, sendo de 31%. Outros 30% veem como "regular" e 2% não souberam responder.

A pesquisa ainda mostrou que, quase um ano após as eleições presidenciais de outubro de 2022, a polarização entre os eleitores de Lula e Bolsonaro continua vigente. Conforme o instituto, 29% das pessoas se dizem petistas, enquanto 25% se dizem bolsonaristas.

Para realizar o levantamento, o instituto ouviu 2.016 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 12 e 13 de setembro, em 139 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.