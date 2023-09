Reprodução/Canal Gov - 26/08/2023 Presidente Lula





Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (14) revela a percepção da população brasileira sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento, realizado com 2.016 entrevistados em 139 cidades, entre os dias 12 e 13 de setembro, aponta que 38% dos entrevistados consideram a gestão do presidente como "ótima" ou "boa".

Por outro lado, 31% avaliam o governo como "ruim" ou "péssimo", enquanto 30% o veem como "regular". Apenas 2% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Comparando com pesquisa de junho, nota-se um aumento de um ponto percentual na avaliação positiva do governo Lula, enquanto a reprovação subiu quatro pontos, ultrapassando a margem de erro de 2 pontos percentuais.

A pesquisa também analisou a avaliação da gestão em diferentes grupos demográficos. A aprovação do presidente é mais elevada entre moradores do Nordeste (49%), pessoas com menor escolaridade (53%) e indivíduos de menor renda (43%).

Em contrapartida, a reprovação é mais acentuada na região Sul do país (39%), entre pessoas com maior escolaridade (39%), aqueles com renda de 5 a 10 salários mínimos (44%) e evangélicos (41%).

Futuro do governo Lula

Quanto às expectativas para o futuro do governo Lula, 43% dos entrevistados acreditam que, daqui para frente, sua administração será "ótima" ou "boa". Já 28% acham que será "ruim" ou "péssima", enquanto 26% consideram que será "regular". Apenas 2% não souberam ou não opinaram.

Lula fez menos ou mais?

Em relação ao desempenho do governo até o momento, 53% dos entrevistados acreditam que o presidente fez menos pelo país do que esperavam, enquanto 25% afirmam que ele fez o que esperavam que fizesse. Outros 17% dizem que ele fez mais do que esperavam, e 3% não souberam responder. 2% deram respostas diversas.





Comparação com Bolsonaro

Comparando a avaliação atual do governo Lula com a do presidente Jair Bolsonaro em seu oitavo mês de mandato em 2019, observa-se uma avaliação mais favorável para Lula, com 38% de aprovação, enquanto Bolsonaro tinha 29% de aprovação, 38% de reprovação e 30% de avaliação como "regular" na época.

Em uma perspectiva histórica, a reprovação de Lula neste ponto do governo é menor do que a de Fernando Henrique Cardoso em 1995 (15%) e Dilma Rousseff em 2010 (11%), sendo que o primeiro governo Lula em 2003 tinha uma reprovação de 10%.