Reprodução: Câmara dos Deputados/ Marina Ramos Ministro André Fufuca





O ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), trouxe à tona especulações políticas ao indicar que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), poderia ocupar um cargo ministerial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após deixar a presidência da Casa Legislativa.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, Fufuca fez elogios ao colega de partido e indicou que Lira possui as qualidades necessárias para assumir um cargo de destaque no Executivo.

"Eu acho que o presidente Arthur Lira tem envergadura para ocupar qualquer cargo. Ele tem tamanho, tem força política para isso, tem preparo e, se ele viesse a ocupar [cargo de ministro], seria uma honra para nosso partido'", afirmou Fufuca ao jornal O Globo.

O ministro também aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, destacando seu papel como aliado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Fufuca frisou que Lira é, atualmente, o melhor aliado de Lula no Congresso Nacional.

"Eu, sinceramente, não vejo aliado melhor para o governo do que o Arthur. Nenhum presidente na história da Câmara entregou tanto a um governo quanto o Arthur entregou. Pode pesquisar todos os presidentes dos últimos 20 anos, (não há ninguém) que tenha entregado pautas econômicas de tanta dimensão e envergadura como Arthur entregou. Na verdade, muitas das vezes ele é mal compreendido. Arthur é um grande aliado do governo. É o braço direito do governo hoje, pode-se dizer isso", ressaltou.





O próprio ministro do Esporte assumiu seu cargo após uma negociação entre o Palácio do Planalto e o PP. Ele sucedeu Ana Moser no comando do Ministério do Esporte, o que demonstra a capacidade de movimentação política e alianças partidárias no cenário político brasileiro.