Reprodução Wellington Macedo se entregou





O blogueiro Wellington Macedo de Souza, condenado por sua participação em uma tentativa de atentado no Aeroporto Internacional de Brasília, foi preso no Paraguai e posteriormente desembarcou na capital federal, Brasília, nesta sexta-feira (15).



O episódio envolvendo a tentativa de explodir uma bomba nas dependências do aeroporto ocorreu na véspera do Natal de 2022, quando um explosivo foi identificado em um caminhão de combustíveis, evitando uma possível tragédia.

Macedo de Souza foi condenado juntamente com outros dois suspeitos, Alan Diego dos Santos Rodrigues e George Washington de Oliveira Sousa, que já estavam sob custódia das autoridades.

O blogueiro, que anteriormente havia sido preso em janeiro de 2023, estava cumprindo prisão domiciliar com o uso de uma tornozeleira eletrônica. No entanto, mesmo em prisão domiciliar, ele continuou participando de atividades no acampamento bolsonarista em Brasília.

Além da tentativa de atentado no Aeroporto de Brasília, Macedo de Souza teve participação direta nos ataques à sede da Polícia Federal ocorridos em dezembro de 2022. Anteriormente, o blogueiro ocupou um cargo comissionado no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.





Wellington Macedo também enfrentou ações judiciais por danos morais movidas por diretores de escolas em Sobral, no Ceará. As ações tiveram origem em uma série de reportagens em que ele acusava a cidade de Sobral de envolvimento em fraudes para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).