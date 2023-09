Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 12/07/2023 Sessão do Congresso Nacional





Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (15), conduzida pelo Instituto Datafolha, revelou que a avaliação dos brasileiros sobre o trabalho de deputados e senadores do Congresso Nacional permanece em um patamar desfavorável. De acordo com os resultados do levantamento, apenas 16% dos entrevistados consideram o trabalho desses parlamentares como bom ou ótimo.

Os dados da pesquisa, que foi realizada entre os dias 12 e 13 de setembro de 2023, em 139 cidades brasileiras, com a participação de 2.016 entrevistados, revelam que 33% dos brasileiros têm uma visão negativa do trabalho dos congressistas, classificando-o como ruim ou péssimo.

Além disso, quase metade dos entrevistados, 48%, avalia o trabalho dos deputados e senadores como regular. Isso indica que, para a maioria dos brasileiros, o desempenho dos parlamentares não se destaca positivamente, mas também não é categorizado como negativo.

Os resultados da pesquisa atual guardam semelhanças com os dados obtidos em levantamentos realizados durante a legislatura anterior, na mesma altura do mandato, em agosto de 2019. Naquela ocasião, a aprovação do trabalho do Congresso Nacional estava em 16%, enquanto a reprovação atingia 35%, e 45% dos entrevistados consideravam o trabalho como regular.





Governo Lula

O levantamento também aponta que 38% dos entrevistados consideram a gestão do presidente Lula (PT) como "ótima" ou "boa".



Por outro lado, 31% avaliam o governo como "ruim" ou "péssimo", enquanto 30% o veem como "regular". Apenas 2% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Comparando com pesquisa de junho, nota-se um aumento de um ponto percentual na avaliação positiva do governo Lula, enquanto a reprovação subiu quatro pontos, ultrapassando a margem de erro de 2 pontos percentuais.