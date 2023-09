Reprodução/Twitter Deputado André Fufuca (PP-MA)





O governo Lula confirmou nesta quarta-feira (6) que André Fufuca (PP-MA) será o novo ministro do Esporte, substituindo Ana Moser. A confirmação ocorre após uma série de negociações entre o petista e partidos do Centrão.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quarta-feira (6/9) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os deputados federais Silvio Costa Filho (Rep-Pernambuco) e André Fufuca (PP-MA). Os deputados foram convidados, respectivamente, para os ministérios dos Portos e Aeroportos e do Esporte, e aceitaram o convite. A nomeação e posse serão realizadas no retorno do presidente Luiz Inácio lula da Silva da reunião do G20. O ministro Márcio França assumirá a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas”, diz nota oficial do Palácio do Planalto.

Fufuca aceitou ser ministro em agosto, mas precisou negociar qual pasta iria administrar.



Inicialmente, o PP tentou ficar com o Desenvolvimento Social, atualmente chefiado por Wellington Dias (PT-PI).







Lula concordou em entregar a pasta ao Progressistas, desde que o Bolsa Família fosse transferido para outro ministério. Lideranças do partido não aceitaram e reivindicaram o Esporte mais turbinado, ou seja, com quatro novas secretarias.



O presidente da República concordou com o pedido do PP. Ele ainda terá que negociar possíveis mudanças na Caixa Econômica Federal para agradar a sigla de Arthur Lira.



André Fufuca substituirá Ana Moser, que foi demitida nesta quarta.